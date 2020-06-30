В Киргизии избирательный порог для прохождения партий в парламент снизили с 9% до 7%

БИШКЕК, 30 июня. /ТАСС/. Избирательный порог для прохождения политических партий в состав парламента Киргизии снижен с 9% до 7%. Соответствующий указ подписал во вторник президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-службы главы киргизского государства.

"Президент подписал конституционный закон "О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного Совета)". Этот закон был принят парламентом 18 июня 2020 года в целях снижения избирательного порога для прохождения политических партий в Жогорку Кенеш с 9% до 7%", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, подписанный президентом закон вступает в силу "со дня официального опубликования".

Ближайшие парламентские выборы в Киргизии должны состояться в октябре нынешнего года.

В настоящее время в состав киргизского парламента, в котором насчитывается 120 мест, входят представители шести политических партий.