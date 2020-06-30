Шесть претендентов на пост президента Белоруссии собрали 100 тыс. достоверных подписей

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Необходимые 100 тыс. достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии были собраны шестью претендентами. Такие данные опубликовал на своем сайте во вторник ЦИК республики.

В число набравших необходимый объем подписей претендентов вошли, в частности, действующий глава государства Александр Лукашенко и арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

По данным ЦИК, в поддержку выдвижения кандидатом в президенты действующего главы государства признаны действительными 1 939 572 подписи, Виктора Бабарико - 165 744, Сергея Черечня - 143 109, Анны Канопацкой - 146 558, Андрея Дмитриева - 106 841 и Светланы Тихановской - 104 757. Не набрал нужного количества достоверных подписей экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Из более чем 200 тыс. сданных в комиссии подписей действительными признано 75 249 подписей.

К настоящему времени в ЦИК подали документы на регистрацию 5 претендентов, включая Цепкало. Пока не поступили документы от Лукашенко и Тихановской. Последний день подачи документов - 4 июля. Регистрация кандидатов пройдет в период с 5 по 14 июля. Президентские выборы назначены на 9 августа.