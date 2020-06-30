Эксперт: проведение ядерного испытания в США может привести к глобальной гонке вооружений

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Возможное проведение ядерных испытаний в США усилит напряженность и может привести к глобальной гонке вооружений, из которой каждый выйдет проигравшим. Такое мнение выразил в распространенном во вторник заявлении руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

"Идея такого демонстративного ядерного взрыва - полное безрассудство. В действительности первые за 28 лет ядерные испытания в США никоим образом не помогут сдержать ядерные арсеналы России и Китая, либо улучшить условия для переговоров. Скорее всего, это усилит напряженность и, вероятно, приведет к проведению ядерных испытаний другими ядерными державами, всеобщей глобальной гонке вооружений, в которой проиграют все", - считает эксперт.

По его мнению, "действия Соединенных Штатов по подготовке и возобновлению проведения ядерных испытаний разорвут в клочья их и без того пошатнувшуюся репутацию лидера в области нераспространения [оружия массового поражения] и сделают посмешищем Госдепартамент с его инициативой по налаживанию многостороннего диалога в целях создания более благоприятных условий для достижения прогресса в области ядерного разоружения". "Разговоры о возобновлении ядерных испытаний в США оскорбляют память жертв ядерного века", - подчеркнул он.

Кимболл призвал Конгресс "вмешаться и захлопнуть дверь для предложений по возобновлению ядерных испытаний, особенно если их цель - угроза другим странам". Законодатели, продолжил он, должны ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Испытания ядерного оружия - это опасный пережиток ушедшей эпохи. Мы не должны возвращаться [к ней]", - заключил эксперт.

Во вторник МИД РФ по случаю 20-летия ратификации ДВЗЯИ Россией заявил, что США, заняв деструктивную позицию в отношении договора, готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний. Как указали в дипведомстве, документ до сих пор не вступил в силу из-за того, что восемь стран не подписали или не ратифицировали договор. Москва также призывает страны, от которых зависит вступление в силу договора и которые еще не ратифицировали или не подписали его, пересмотреть свою позицию. На Смоленской площади подчеркивают, что при вступлении в силу ДВЗЯИ может создать "заслон качественному совершенствованию ядерного оружия, препятствующий его распространению".

О возможном ядерном испытании в США

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти США приступили к обсуждению возможности возобновления ядерных испытаний. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на межведомственном совещании. Решение о проведении испытания тогда принято не было. Однако один из чиновников заявил газете, что обсуждения продолжаются. Затем и. о. первого заместителя помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер сообщил еженедельнику Defense News, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если президент отдаст соответствующее распоряжение.

В середине июня комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил на закрытом заседании одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США 1 октября), которая позволяет сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания. В соответствии с предложением сенатора Тома Коттона (республиканец от штата Арканзас), планируется выделить $10 млн для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости".

Последний в США подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года на полигоне в штате Невада. В России мораторий на ядерные испытания действует уже почти 30 лет. Последнее такое испытание было проведено на полигоне на Новой Земле 24 октября 1990 года. Кроме того, в 2000 году Россия ратифицировала ДВЗЯИ. США так и не ратифицировали этот договор.

ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. В настоящий момент соглашение подписано 183 странами, однако до сих пор не вступило в силу, поскольку его не ратифицировали США и некоторые другие страны.