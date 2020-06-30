Сенаторы-демократы просят от Эспера и Помпео информацию о сообщениях об РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Старшие демократы комитетов Сената Конгресса США по иностранным делам Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и по делам вооруженных сил Джек Рид (от штата Род-Айленд), а также заместитель лидера демократического меньшинства в верхней палате Дик Дурбин (от штата Иллинойс) призвали во вторник госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера предоставить больше информации об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Менендеса заявлении.

Демократы направили главам двух ведомств письма с просьбой "подробно рассказать об осведомленности и принятых мерах после получения данных разведсообщества США <...>, о которых впервые сообщила [газета] The New York Times. Кроме того, Помпео и Эспера просят выступить в Сенате по данной теме и ответить на вопросы законодателей.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.