МИД Украины осудил визит в Крым французских депутатов Европарламента

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Украинский МИД осудил поездку в Крым французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани. Как сообщило во вторник ведомство, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном.

Первый замминистра обратила внимание посла "на недопустимость контактов" граждан Франции с представителями администрации РФ "на временно оккупированных территориях Украины". "В этой связи Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым (30 июня-2 июля)", - говорится в сообщении МИД.

По его данным, Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращение Эмине Джапаровой по визиту французских депутатов Европарламента в Крым.

Джапарова также заявила о незаконности проведения голосования о внесении изменений в Конституцию РФ в Донбассе, в Крыму и Севастополе.

Делегация французских депутатов Европейского парламента в Крыму ознакомится с организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.