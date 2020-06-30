В США заявили, что продолжат принимать меры против ограничения автономии Гонконга

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат принимать "решительные меры" против тех, кто ограничивает автономию Гонконга, и призывают Пекин "немедленно изменить курс". Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ) Джона Эллиота в связи с принятием парламентом Китая закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе страны.

"Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры против тех, кто задушил свободу и автономию Гонконга. Мы призываем Пекин немедленно изменить курс", - утверждал он.

По версии Эллиота, "принятие Пекином закона о национальной безопасности является нарушением его обязательств" по совместной британо-китайской декларации. "Поскольку Пекин теперь рассматривает Гонконг в рамках "одной страны - одной системы", США должны [сделать то же самое]", - считает руководитель пресс-службы СНБ.

Во вторник министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай рассматривает вмешательство других стран в дела Гонконга в ситуации с принятием закона о нацбезопасности попыткой воспрепятствовать развитию КНР. Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ряд стран, включая США, раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.