Закон о нацбезопасности официально вступил в силу на территории Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 июня. /ТАСС/. Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, принятый парламентом Китая, официально вступил в силу на территории этого специального административного района КНР во вторник вечером с 23:00 по местному времени (18:00 мск). Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Новый закон призван предотвратить действия, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. Правовой акт предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. Также в Гонконге будут сформированы органы госбезопасности КНР.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам приветствовала принятие закона, подчеркнув, что он "является важным шагом для улучшения институционального принципа "одна страна - две системы", а также для скорейшего восстановления стабильности в гонконгском обществе".

Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти смогут пресекать деятельность радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года спровоцировали множество беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района.

1 июля Гонконг будет отмечать 23-ю годовщину перехода под китайский суверенитет. Полиция мобилизует до 4 тыс. сотрудников на случай возможных протестных акций. В связи с принятием нового закона ряд радикально настроенных местных оппозиционеров уже согласились прекратить свою деятельность на территории Гонконга.