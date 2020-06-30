В Иране заявили, что США должны компенсировать им ущерб от выхода из ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 30 июня. /ТАСС/. США должны быть привлечены к ответственности международным сообществом и полностью компенсировать Ирану ущерб от выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил во вторник глава МИД Мохаммад Джавад Зариф, выступая на проходящем по видеосвязи заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке.

"Международному сообществу <...> давно пора привлечь Соединенные Штаты за следствия их ошибочных действий", - сказал он. Зариф добавил, что "незаконный односторонний выход США из СВПД и повторное введение санкций влечет за собой последствия в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН". По его словам, "США должны полностью компенсировать иранскому народу ущерб, который они нанесли".

При этом иранский дипломат призвал страны мира не поддаваться уговорам Вашингтона по продлению оружейного эмбарго. "График снятия оружейных ограничений закреплен в резолюции СБ ООН и является неотъемлемой частью компромисса, позволившего заключить ядерную сделку", - заявил он.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 годы. При этом оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет после принятия резолюции, срок его действия истекает в ноябре 2020 года.

Наказание за соблюдение резолюций ООН

Соединенные Штаты наказывают другие государства за соблюдение положений, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке.

"Иран и другие члены международного сообщества с 8 мая 2018 года наблюдали за тем, как правительство США - одного из авторов резолюции 2231 СБ ООН - постоянно пренебрегает этой резолюцией, пытаясь склонить другие государства присоединиться к нарушению ее положений, которые оно само продвигало, - указал Зариф. - Еще более опасным представляется то, что впервые в истории ООН постоянный член Совета Безопасности наказывает законопослушные государства и граждан за соблюдение резолюции Совбеза, в которой указывалось, и я приведу цитату, что [Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)] "способствует поощрению и содействию развития нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном".

"В последние годы мы были свидетелями того, как в результате вредоносного одностороннего подхода США намеренно подвергалась нападкам работа международных организаций и международное сотрудничество, - отметил глава иранского МИД. - [США] за счет своих параллельных попыток заместить международное законодательство внутренними американскими законами напрямую подрывали глобальный мир и безопасность".

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. США намерены добиться продления эмбарго и представили в Совете Безопасности ООН соответствующую резолюцию. Документ находится на рассмотрении стран Совета, дата голосования по нему пока не определена.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил на имя генсека ООН, а также председателя СБ письмо, в котором говорится об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как напомнил глава МИД РФ, предусмотренный резолюцией 2231 СБ ООН порядок поставок в Иран вооружений и военной техники носит временный характер. Лавров уточнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.