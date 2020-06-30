Госдеп подтвердил, что Помпео обсудил мирное соглашение с одним из лидеров талибов

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на переговорах в режиме видеоконференции заявил одному из руководителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулле Абдулле Гани Барадару, что талибы не должны нападать на американцев. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео вчера [в понедельник] провел переговоры в режиме видеоконференции с заместителем лидера талибов и главным переговорщиком муллой Барадаром с целью обсудить реализацию соглашения между США и движением "Талибан". Госсекретарь ясно дал понять, что "Талибан" должен выполнять свои обязательства, в том числе не нападать на американцев", - отметила дипломат.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило о переговорах. Разговор состоялся на фоне поездки спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада в воскресенье в Доху, Исламабад и Ташкент для обсуждения начала межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.