Лукашенко и Путин обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в рамках участия в церемонии открытия Ржевского мемориального комплекса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт во вторник по итогам поездки президента в Россию.

"Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было затронуть", - сказала Эйсмонт.

Президенты двух стран побывали на открытии Ржевского мемориального комплекса. Выступив на церемонии открытия монумента, Путин и Лукашенко приняли участие в акции "Сад памяти", посадили ели в память о погибших на войне солдатах. Лидеры России и Белоруссии также посетили Музей Победы.

Перед поездкой Лукашенко заявлял, что намерен обсудить с Путиным ситуацию с вмешательством извне в белорусские президентские выборы, которые пройдут 9 августа. 19 июня на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы в Минске, белорусский лидер признал, что проблемы в отношениях с РФ есть, но они не катастрофические, их удастся решить.