Байден в случае победы на выборах намерен проводить жесткую политику в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Гарантировавший свое выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии США на предстоящих в ноябре выборах Джозеф Байден в случае победы намерен проводить жесткую политику в отношении России. Это следует из его высказываний во вторник на встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Это касается всех вопросов. Могу заверить, что мы пройдем весь путь - от Совета Безопасности ООН до применения санкций", - сказал Байден.

"У меня были некоторые очень прямые, откровенные беседы с президентом Путиным, когда я был вице-президентом и это, похоже, одна из причин, по которой он не хочет видеть меня на посту президента США, - утверждал Байден. - И он знает, что таких бесед будет больше".

На вопрос о появившихся в СМИ сообщениям о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих Байден заявил, что члены Конгресса от обеих партий "должны потребовать от разведывательного сообщества предоставить им факты", а президент Дональд Трамп должен был обсудить ситуацию с Комитетом начальников штабов Вооруженных сил США и связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Байден, согласно последним оценкам газеты The New York Times, уже гарантировал свое выдвижение на пост кандидата от Демократической партии на пост президента, поскольку заручился поддержкой 2 171 делегатов национального съезда партии, который пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа. Для победы в пером туре голосования на съезде претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата.