Белый дом сообщил, что США не завершили проверку данных о России и талибах

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Американские власти еще не завершили проверку утверждений о готовности России выплачивать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства военнослужащих США. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Она подчеркнула, что среди американских разведывательных ведомств так и нет единого мнения относительно означенных предположений.

Макинэни подтвердила, что американские спецслужбы проинформировали президента США Дональда Трампа об имеющихся у них сведениях относительно приписываемых России попыток взаимодействия с боевиками в Афганистане. "Президента пробрифинговали относительно того, что [теперь уже], к сожалению, находится в публичном пространстве из-за [газеты] The New York Times и безответственных утечек [информации]. Да, его пробрифинговали. Но это не меняет того факта, что нет консенсуса по этой разведывательной информации, которая еще должна быть проверена", - заявила официальный представитель Белого дома.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в распространенном ранее письменном заявлении подчеркнул, что означенные утверждения не были подтверждены американским разведывательным сообществом. Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман в понедельник вечером также отметил, что нет подтверждающих фактов для признания достоверными нынешних обвинений в адрес России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.