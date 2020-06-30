СБ ООН не поддержал призыв США возобновить санкции против Ирана

США ранее распространили среди членов СБ свой проект резолюции о возобновлении санкций, а во вторник госсекретарь США Майкл Помпео лично выступил перед Советом по видеосвязи, чтобы вновь напомнить об "иранской угрозе". Пока документ находится на стадии обсуждения, дата голосования по нему не определена.

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН во вторник обсудил выполнение резолюции 2231, которая была принята в поддержку иранской ядерной сделки. Регулярное обсуждение данной темы обострилось из-за активно продвигаемого в последние недели предложения США продлить в отношении Ирана оружейное эмбарго, действие которого, согласно условиям сделки, должно истечь 18 октября 2020 года.

Свое предложение США подкрепляют данными доклада генерального секретаря ООН, в котором говорится, что беспилотники, использованные при атаке на Saudi Aramco, якобы могли иметь иранское происхождение. Помпео указал на то, что многие страны на Ближнем Востоке "единогласно требуют продления оружейного эмбарго" в отношении Ирана. "Совет Безопасности должен прислушаться к ним", - призвал он.

Глава американской дипломатии заявил, что приоритетом США станет работа с Советом Безопасности с целью продлить оружейное эмбарго, "защитить человеческие жизни", а также национальную безопасность США и всех стран.

Жесткий ответ России и Китая

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление, что, выступив на Совете сам, госсекретарь США не пожелал остаться в "онлайн" и выслушать позиции других стран, в том числе принявшего участие во встрече главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Небензя дал понять, что даже в случае, если резолюция США все-таки будет вынесена на голосование в будущем, у нее не будет шансов быть принятой. "Мы не можем принять попытки добиться благословения в Совете для проводимой США политики максимального давления на Иран", - подчеркнул он.

Российский дипломат также вспомнил слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что Китай и Россия "занимаются антиутопией", и даже согласился с ним. По его словам, именно попытки США протащить в СБ резолюцию о продлении эмбарго - это утопия, поэтому России и приходится заниматься ее опровержением.

Постпред Китая Чжан Цзюнь в свою очередь напомнил, что США в 2018 году вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и, таким образом, потеряли право требовать возврата санкций в Совете Безопасности.

Расплывчатая позиция стран Европы

Представитель Евросоюза в ООН Олаф Скуг не высказал определенной позиции по поводу оружейного эмбарго и лишь напомнил, что США уже не являются участником сделки, а значит обсуждение ее будущего будет вестись без них.