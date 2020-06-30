Трамп не говорил об идее отказаться от приглашения РФ на G7 в свете утверждений о талибах

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обсуждал со своим пресс-секретарем Кейли Макинэни идею не приглашать Россию присоединиться к саммиту Группы семи (G7) на фоне утверждений о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Об этом она заявила во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Я не говорила с ним [Трампом] по этому вопросу. Президент считает, что у нас должны быть дипломатические отношения с крупнейшими экономиками мира", - сказала она, отвечая на вопрос о том, согласен ли Трамп с лидером республиканского большинства Сената Конгресса США Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки) в том, что Россию больше не следует приглашать присоединиться к G7 после появления утверждений о РФ и талибах.

При этом Макинэни заявила, что "никто не действовал так жестко в отношении России, как нынешний президент". Кроме того, по ее словам, когда действительно имелась "вызывающая доверие разведывательная информация" об угрозе американским военнослужащим, Трамп давал решительный ответ. Она привела в пример операцию в Ираке, в результате которой был убит командующий иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в распространенном ранее письменном заявлении подчеркнул, что означенные утверждения о РФ и талибах не были подтверждены американским разведывательным сообществом. Официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в понедельник вечером тоже отметил, что нет подтверждающих фактов для признания достоверными нынешних обвинений в адрес России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем "Твиттере", что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета "Нью-Йорк таймс", первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Формат "восьмерки"

В августе 2019 года Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с РФ. Как указал в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 продемонстрировало, что G7 уже не играет такой роли, как это было прежде.

30 мая Трамп сообщил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея "идет в верном направлении", но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.