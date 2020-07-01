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В Пентагоне заявили, что вывод войск США из Германии усилит сдерживание России

Здание Пентагона Frontpage/Shutterstock/FOTODOM
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Здание Пентагона
© Frontpage/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. План вывода 9 500 военнослужащих США из Германии утвержден, это усилит сдерживание России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана.

"Министр обороны и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели брифинг для президента в понедельник касательно планов вывода из Германии 9 500 военнослужащих, - отмечается в тексте. - Это предложение, которое было одобрено, не только отвечает распоряжению президента, но также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования США".

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