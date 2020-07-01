Байден предложил Трампу на дебатах выяснить, кто из них умнее

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, предложил президенту США Дональду Трампу во время дебатов внести окончательную ясность в вопрос, кто сообразительнее другого. Об этом Байден заявил во вторник на встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Сотрудник телеканала Fox News, поддерживающего республиканца Трампа, задал вопрос, проверяли ли бывшего вице-президента на снижение когнитивных способностей. "Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу", - ответил Байден. Учитывая пандемию коронавируса и особенности предвыборной гонки в США, единственная возможность для них сразиться очно - это предстоящие осенью три тура дебатов.

Трамп почти на четыре года младше своего наиболее вероятного соперника на выборах, которому 20 ноября исполнится 78 лет. Трамп часто ставит под сомнение умственные способности Байдена, который иногда допускает оговорки в речи. "Но дело не в возрасте Байдена. Я знаком с людьми, которые гораздо старше меня, но соображают, как будто им 25 лет", - заявил в интервью газете The Wall Street Journal 18 июня глава государства. В качестве примера он назвал 91-летнего основателя сети магазинов Home Depot Бернарда Маркуса и 86-летнего миллиардера Шелдона Аделсона (ключевой спонсор республиканцев).

Первые дебаты кандидатов в президенты от демократов и республиканцев состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган, а третьи - 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Диспуты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 мск), а их продолжительность составит 90 минут.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.