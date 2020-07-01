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Помпео обсудил с главами МИД стран Центральной Азии продовольственную безопасность

Госсекретарь США принял участие в виртуальном диалоге высокого уровня в формате "С5+1"

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил во вторник с главами МИД центральноазиатских стран обеспечение региональной продовольственной безопасности на фоне пандемии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь США принял участие в виртуальном диалоге высокого уровня в формате "С5+1" вместе с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Госсекретарь подтвердил приверженность США данной дипломатической платформе ради общих интересов в сфере безопасности, включая мир в Афганистане, а также для развития региональных связей и торговли", - отметили в ведомстве.

Помпео выразил "неизменную поддержку США независимости, суверенитету и территориальной целостности центральноазиатских стран". "Госсекретарь также отметил усилия США по наращиванию экономической устойчивости и связей стран Центральной Азии для обеспечения региональной продовольственной безопасности на фоне пандемии", - говорится в тексте.

Теги
АфганистанСШАКазахстанКиргизияТаджикистанТуркменияУзбекистанПомпео, Майкл (Майк)
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