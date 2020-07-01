Власти Боливии просят включить Моралеса в список подозреваемых по делу об аппаратах ИВЛ

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Временное правительство Боливии попросило прокуратуру расширить список подозреваемых по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких по завышенной цене и включить в него экс-президента Эво Моралеса. Об этом сообщил во вторник замминистра юстиции Гидо Мельгар.

"Запрос о расширении расследования был подан вчера. В том, что касается завышенной цены, все чиновники, которые работали в Минздраве, связаны с прошлым правительством", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте газеты El Deber.

"Речь идет о заговоре, целью которого было выставить в плохом свете правительство и заполучить государственные средства", - сказала Мельгар. По его мнению, к закупке, ставшей предметом антикоррупционного расследования, могут быть причастны Эво Моралес, подавший в отставку с поста президента на фоне протестов в ноябре прошлого года, экс-глава МВД Карлос Ромеро, бывший министр здравоохранения Габриэла Монтаньо и вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес, являющийся соратником экс-президента.

20 мая боливийская полиция задержала действующего на тот момент министра здравоохранения Марсело Навахаса, который был назначен на пост и. о. президента Жанин Аньес, по подозрению в коррупции при покупке ведомством 170 аппаратов ИВЛ, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. По данным следствия, за каждый аппарат государство заплатило 28 тыс. долларов, при этом их фабричная цена составляет $7,2 тыс. Кроме того, боливийские врачи поставили под сомнение качество купленной техники.