Хук: США рассматривают военный сценарий, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность применения военной силы в случае, если это потребуется для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в интервью Тринадцатому каналу израильского телевидения.

"Вопрос, который мы задаем от имени американского народа, заключается в следующем: что является лучшим средством, гарантирующим, что Иран никогда не получит ядерное оружие? И ответом является не СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС). Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие, и военный вариант [предотвращения получения Ираном ядерного оружия] всегда рассматривается", - заявил Хук.

Он также отметил, что выход США из СВПД был правильным решением.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон не может требовать продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана, так как более не является участником иранской ядерной сделки. Он также подчеркнул, что для пролонгации ограничений нет никаких причин: срок эмбарго должен истечь 18 октября, как это и предусмотрено резолюцией Совбеза.