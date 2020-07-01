ЕС начал открывать границы. Процесс будет долгим

С практической реализацией этого решения сложности могут возникнуть прямо с первого дня. Нет никаких гарантий, что все страны ЕС в полной мере откроют границы для каждой из 14 "безопасных" стран". Озвученное в Брюсселе решение - это лишь рекомендация. Оно не обязывает правительства государств ЕС открывать границы. Согласно Шенгенскому соглашению, решения об открытии или закрытии границ принимают не институты Евросоюза, а правительства каждой страны сообщества самостоятельно.

Предполагается, что список будет обновляться каждые две недели. При этом он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных странах. В целом, процесс обещает быть медленным и долгим.

В ходе прений по списку была и серьезная политическая проблема. Ряд стран ЕС высказывали опасение, что готовность открыть границы с Китаем, который удовлетворяет всем эпидемиологическим критериям, и отказ от их открытия с США, которые не соответствуют ни одному из них, грозит дальнейшим ростом напряженности в и так уже очень непростых трансатлантических отношениях.

Китайцам поездки в ЕС разрешили "условно": они смогут начать ездить в Европу только после того, как правительство КНР согласится открыть собственные границы для европейцев. "В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности", - говорится в опубликованном вечером во вторник заявлении Совета ЕС.

Компромисс был достигнут в Совете ЕС после напряженной двухнедельной дискуссии и опубликован за семь часов до полуночи. Первыми краткосрочные поездки в Европу смогут начать планировать граждане Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Речь идет о возобновлении выдачи им стандартных краткосрочных туристических шенгенских виз, либо о предоставлении бизнес-виз.

Евросоюз с 1 июля официально начал процесс открытия внешних границ, пока только с 14 государствами, по которым между членами сообщества достигнут компромисс. Россия и США в этот список "безопасных государств" не вошли - они пока не удовлетворяют эпидемиологическим критериям.

Однако допустить, чтобы каждое государство ЕС произвольно открывало границы с любыми странами мира, с которыми они захотят, институты ЕС не могли. Это может привести к новому закрытию границ внутри Шенгена, которые частично открылись лишь с 1 июня. Если кто-либо из стран ЕС сочтет, что их соседи открыли границы с государствами, которые еще представляют эпидемиологическую угрозу, только начавшее восстанавливаться единое шенгенское пространство может вновь оказаться заблокированным. Чтобы не допустить хаоса Еврокомиссия и ведущие страны ЕС приложили максимум усилий, чтобы в Совете ЕС был достигнут компромисс по порядку открытия границ.

Все отлично помнят панику, царившую в Европе в середине марта. Тогда столкнувшиеся с резким и повсеместным ростом заболеваемости страны сообщества в одностороннем порядке и практически без координации действий между собой начали закрывать как внешние, так и внутренние границы. Это едва не привело к блокированию транспортного сообщения внутри ЕС и разрыву производственных цепочек внутри единого рынка ЕС.

Логика данного списка следующая: каждая страна ЕС имеет право открыть границы с любыми из внесенных в этот список государствами, но не имеет права возобновлять сообщение со странами, не входящими в него. Во всяком случае, не проведя предварительных консультаций с партнерами по ЕС. Также не существует и единых норм санитарного контроля прибывающих, которые были бы общими для всего Евросоюза. Каждая страна определяет свой порядок приема зарубежных гостей. Например в Бельгии у всех вновь прибывших в аэропорту будут измерять температуру с помощью дистанционной аппаратуры. Тем, у кого будет температура будет превышать 38 градусов, будет дана рекомендация посетить врача и предоставлены все данные, необходимые для медосмотра. Карантин не предусмотрен. Контакты потенциального больного теоретически должны отслеживаться, однако как это будет происходить на практике никто пока объяснить не может. Антиэпидемиологические нормы перевозки пассажиров могут также серьезно различаться у авиакомпаний разных стран.

Критерии открытия

Совет ЕС пояснил, какими критериями руководствовались государства ЕС, формируя список. Во-первых, весом обладало количество новых случаев заражения коронавирусом: за последние 14 дней этот показатель на 100 тыс. человек не должен превышать средних значений по ЕС на 15 июня 2020 года. Точную цифру Совет ЕС, однако, не приводит.

Во-вторых, в каждой стране должна быть зафиксирована тенденция снижения количества новых случаев заражения за последние 14 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Третий критерий включает оценку странами ЕС общего уровня ответных действий третьих стран на пандемию, включая проведение тестов, отслеживание контактов, предоставление лечения и надежность статистики. Сбором этой информации, в частности, должны заниматься миссии ЕС в иностранных государствах.

Кроме того, для открытия границ ЕС настаивает на соблюдении принципа взаимности: таким образом, если в стране, которая хочет открыть границы для поездок своих граждан в страны ЕС, продолжают действовать ограничения на трансграничные перемещения людей, граждане ЕС и члены их семей должны быть выведены из под действия этих ограничений.

Дальнейшие шаги

Новая редакция списка "безопасных стран" должна быть подготовлена уже к 15 июля. Ожидается, что к этому времени страны ЕС уже в первом приближении обкатают порядок приема иностранных туристов в условиях пандемии. На ситуацию серьезно будет влиять эпидемиологическая обстановка в самих странах Евросоюза - в случае возникновения новых вспышек заболевания или возникновения тенденций возобновления роста заболеваемости ограничения на перемещения как внутри Евросоюза, так и за его пределами могут быть возвращены.

Впрочем, страны ЕС пойдут на новое ужесточение карантинных мер и контроля за перемещениями лишь в самом крайнем случае. Туристический, гостиничный и ресторанный бизнес уже понес колоссальные потери от пандемии, выживая пока лишь за счет получения государственной помощи и без поступления иностранных клиентов отрасль может умереть окончательно. С этой точки зрения, по оценкам Брюссельской ассоциации гостиничного бизнеса, первые 14 "безопасных стран" обеспечивают менее 2% туристического потока в Западной Европе. Таким образом, туристический сектор, который в ряде стран ЕС входит в число ключевых секторов экономики, жизненно заинтересован в скорейшем расширении этого списка.

История болезни

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 647 849 случаев заражения, выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Денис Дубровин