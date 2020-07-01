Глава Гонконга назвала "историческим шагом" принятие законопроекта о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Принятие парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге стало "историческим шагом" и наиболее важным событием для этого специального административного района КНР с момента его образования 1 июля 1997 года. Об этом заявила в среду глава гонконгской администрации Кэрри Лам на церемонии празднования 23-й годовщины перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

"Данный законодательный акт является историческим шагом, необходимым и своевременным для восстановления стабильности", - сказала она на торжественном приеме в Гонконгском центре выставок и конференций.

Новый закон, по словам Лам, вернет в правильное русло формулу "одна страна - две системы". Глава исполнительной власти подчеркнула, что правовой акт направлен лишь против небольшой горстки преступников, угрожающих национальной безопасности, он "призван защитить интересы, права и свободы подавляющего большинства жителей" автономии.

Местный лидер признала, что прошлый год выдался для Гонконга самым сложным, город столкнулся со множеством вызовов. В оставшиеся два года своих полномочий она пообещала сфокусировать усилия на восстановлении экономики Гонконга, его стабильности и международной репутации.

О законе

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт, вызвавший резкую критику Запада и гонконгской оппозиции, вступил в силу вечером того же дня. Он нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают нацбезопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами.

Закон предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение и создание в Гонконге органов безопасности КНР. Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти смогут пресекать деятельность радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района.

В начале лета 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние месяцы протестное движение заметно "выдохлось".

Меры безопасности

По свидетельству корреспондента ТАСС, вокруг выставочного центра, где проходила церемония поднятия флагов под звуки гимна и торжественный прием по случаю годовщины, приняты усиленные меры безопасности. Полиция мобилизовала до 4 тыс. сотрудников на случай возможных протестных акций. Однако в настоящее время ситуация в городе спокойная, групп демонстрантов практически не видно, за исключением пары десятков отдельных активистов. В прилегающих к выставочному центру кварталах перекрыты улицы, там установлены двухметровые пластиковые барьеры, наполненные водой.

Полиция запретила сторонникам оппозиционных сил проведение в этот день ежегодного уличного марша в поддержку демократии от парка Виктория к деловому центру, мотивируя это угрозой распространения коронавируса. Однако группы антиправительственных активистов все же могут попытаться устроить "вылазки" в разных районах города.

Годовщина

1 июля 1997 года после более чем полуторавекового британского колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле "одна страна - две системы". С тех пор этот "островок капитализма" и крупный финансовый центр стал специальным административным районом КНР, сохранив на 50 последующих лет (до 2047 года) автономию во всех вопросах, кроме обороны и внешней политики.

В течение переходного периода этой территории гарантируется самостоятельность во многих вопросах, неизменность ее социально-экономической системы и "местного образа жизни". За ней сохраняется статус свободного порта (порто-франко), отдельной таможенной территории. Гонконг имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.