КНР считает "бандитскими замашками" угрозы Запада ввести санкции из-за Гонконга

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Центральное правительство Китая считает "бандитскими замашками" угрозы официальных лиц отдельных западных государств применить жесткие санкции в отношении Пекина из-за принятия закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге и нисколько не опасается усиления внешнего давления. Об этом заявил в среду замглавы канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

"Что касается заявлений чиновников отдельных [западных] государств, грозящих применить жесткие санкции, у этих людей бандитская логика, - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы приняли закон о защите государственной безопасности в одном из административных районов Китая. Какое это имеет к ним отношение, ведь речь идет о внутриполитическом вопросе? Разумеется, мы не напуганы такими высказываниями [официальных представителей других стран]".

Как подчеркнул чиновник, эпоха, когда Китай предпринимал политические шаги с оглядкой на других, "уже в прошлом и никогда не вернется". "На Западе нас обвиняют в несоблюдении принципа "одна страна - две системы", в нарушении высокой степени автономии Гонконга, - добавил он. - Складывается впечатление, что центральные власти в Пекине не имеют права на какие-либо меры при решении вопросов этого специального административного района. В то же время Запад, напротив, может позволить себе все, что только пожелает".

Чжан Сяомин напомнил, что нигде в мире правительство не потерпит действий, подрывающих национальную безопасность. "Принцип "одна страна - две системы" - часть государственной стратегии КНР. Никто не дорожит им больше и не понимает его глубже, чем мы", - подытожил он.

Закон о нацбезопасности в Гонконге

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Этот юридический акт нацелен на предотвращение и наказание таких действий, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. На территории специального административного района идет формирование особых органов, на которые не распространяется юрисдикция гонконгской администрации. Отдельные государства раскритиковали Пекин за якобы допущенное нарушение принципа "одна страна - две системы" и даже пригрозили санкциями.

1 июля Гонконг отмечает 23-ю годовщину перехода под суверенитет КНР. Полиция мобилизовала до 4 тыс. сотрудников на случай возникновения протестов. В то же время, по сведениям местных СМИ, в связи с принятием закона некоторые радикально настроенные оппозиционеры уже решили воздержаться от антиправительственных выпадов.