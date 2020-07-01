СМИ: по меньшей мере два человека погибли при атаке террористов в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июля. /ТАСС/. По крайней мере один боец сил военизированной полиции Индии и один мирный житель погибли, еще трое полицейских получили ранения в среду в ходе атаки террористов на полицейский патруль в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в районе города Сопоре в округе Барамулла.

По этой информации, боевики около 7:30 утра (05:00 мск) открыли огонь по патрульным и скрылись. Правоохранители начали операцию по прочесыванию местности и поиску боевиков.

Как заявил ранее в этом месяце глава полиции Джамму и Кашмира Дилбагх Сингх, в 2020 году в ходе 35 операций сил безопасности в регионе были уничтожены более 100 террористов, среди которых свыше 10 полевых командиров из различных экстремистских группировок, а также иностранные наемники, в том числе из Пакистана.

Правительство Индии в августе 2019 года упразднило северный штат Джамму и Кашмир и создало на его месте две союзные территории - Джамму и Кашмир и Ладакх. Это вызвало резкую реакцию Пакистана, который претендует на территорию Кашмира, с 1947 года разделенную на индийскую и пакистанскую части. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов в Джамму и Кашмире, пакистанская сторона отвергает эти обвинения.