В США вновь звучат призывы к уничтожению фресок Арнаутова

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Активисты, выступавшие ранее за уничтожение фресок художника Виктора Арнаутова (1896-1979) в школе в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), в свете протестов в США предприняли новые попытки добиться своей цели. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС президент Конгресса русских американцев (КРА), член Всемирного координационного совета (представитель от США) и заместитель председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Наталия Сабельник.

Речь идет о 13 фресках, созданных Арнаутовым в 1936 году на стенах в помещениях школы, названной в честь первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799). На некоторых фресках он изображен вместе с принадлежавшими ему темнокожими рабами, а на одной - рядом с убитым индейцем. Комитет по вопросам образования Сан-Франциско в 2019 году счел, что рисунки Арнаутова, родившегося в Российской империи и в течение многих десятилетий жившего в США, оскорбляют чувства афроамериканцев и индейцев. Было решено, что его работы должны быть закрыты для публичного обозрения, их планировалось закрасить. Позже члены комитета под давлением общественности согласились, что фрески не следует полностью уничтожать, а лишь каким-то образом прикрыть.

Как констатировала Сабельник, в свете недавних протестов в США лица, которые добивались закрашивания фресок, "опять начали выступления". "Они поймали эту волну", - констатировала президент КРА. Она отметила, что ранее данные активисты опубликовали несколько материалов, в которых в очередной раз изложили свою позицию о необходимости уничтожения работ Арнаутова.

Споры о фресках

Один из таких материалов был размещен на прошлой неделе в газете "Сан-Франциско экзаминер", второй - на сайте для публичных объявлений Medium. В них утверждается, что фрески имеют расистский подтекст. Сабельник категорически не согласна с такой точкой зрения. Как она подчеркивает, Арнаутов стремился "разоблачить несправедливое отношение к индейцам и рабам".

Говоря о тех, кто выступает за уничтожения фресок, президент КРА ранее подчеркивала в беседе с корреспондентом ТАСС: "Они хотят замазать искусство. Но тут дело не только в искусстве: эту страницу истории не уберешь. У Вашингтона были рабы. Арнаутов хотел показать несправедливость истории, чтобы это не повторялось. Нельзя вычеркивать историю, она была и не должна быть замазана".

Ассоциация выпускников данной школы, объединяющая более 6 тыс. человек, выступает против сокрытия рисунков от публики, поскольку они важны с точки зрения искусства и истории. Бывшие учащиеся в 2019 году подали иск к комитету по вопросам образования Сан-Франциско. Сабельник также входит в ассоциацию выпускников данной школы.

Президент КРА не исключила, что позиция комитета может измениться, в частности потому, что недавно сменились некоторые его члены. Сабельник отметила, что члены совета ранее отказались заслушать ряд мнений представителей общественности в защиту фресок.

Десятки работ в США

Как следует из материалов, которые предоставил в 2019 году ТАСС заслуженный профессор Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Роберт Черни, являющийся автором биографии Арнаутова, в США сохранились несколько десятков работ художника, главным образом фресок. Они по большей части находятся в штатах Калифорния и Техас. Кроме того, несколько работ художник создал в украинском Мариуполе.

Арнаутов родился в 1896 году в Таврической губернии и уехал за границу после Гражданской войны. Он жил в Китае, а затем переехал в США. Художник выполнял заказы по росписи зданий, в том числе школы имени Джорджа Вашингтона. В 1960-е годы он вернулся на родину. Скончался в 1979 году в Ленинграде.

Война с памятниками в США

Новая волна протестов с требованием убрать памятники ряду политических деятелей прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя Вашингтона в Портленде (штат Орегон).