Главред Global Times: Китай может объявить об ограничениях для работы американских СМИ

ТАСС, 1 июля. Власти Китая намерены объявить об ограничениях для работы американских средств массовой информации на территории государства. Об этом в Twitter написал главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

"Основываясь на том, что я знаю, Китай объявит об ответных ограничениях для представительств американских СМИ в Китае, - написал главный редактор Global Times. - Вызывает сожаление, что ухудшение китайско-американских отношений негативно отразилось на работе прессы с обеих сторон".

Такое решение может последовать в ответ на заявление от 22 июня госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Соединенные Штаты ужесточают правила работы для четырех китайских средств массовой информации, определив их статус как "иностранные представительства". Речь идет о Центральном телевидении Китая, агентстве China News Service, газетах "Жэньминь жибао" и Global Times. Сицзинь также выступил с призывом к Соединенным Штатам "в дальнейшем не усугублять давление на китайские СМИ".

В соответствии с американским законодательством указанные китайские СМИ будут обязаны предоставлять списки своих сотрудников в США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать во внешнеполитическом ведомстве собственность, которой они владеют или берут в аренду. По оценкам Госдепартамента США, данное решение идет в русле определения от 19 февраля иностранными представительствами ряда других китайских СМИ, включая агентство "Синьхуа", телеканал CGTV и Международное радио Китая.