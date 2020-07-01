СМИ: полиция Гонконга обещает арестовывать протестующих с сепаратистской символикой

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 июля. /ТАСС/. Полиция Гонконга предупредила, что отныне будет задерживать всех протестующих, у которых обнаружит любую сепаратистскую символику. Это связано с вступлением в силу нового закона о защите национальной безопасности в данном специальном административном районе КНР, сообщила в среду газета South China Morning Post .

Уважение к гимну и национальная безопасность. Почему в Гонконге опять протесты?

Правоохранительные органы указали, что флаги, плакаты и транспаранты с призывами к независимости, революции, освобождению Гонконга теперь вне закона, а их владельцев ждут немедленный арест и привлечение к ответственности. Подобную символику прежде нередко можно было видеть в руках участников антиправительственных демонстраций.

В среду Гонконг отмечает 23-ю годовщину перехода под китайский суверенитет. Полиция запретила сторонникам оппозиционных сил проведение в этот день ежегодного уличного марша в поддержку демократии от парка "Виктория" к деловому центру, мотивируя это угрозой распространения коронавируса. Однако группы активистов все же могут попытаться устроить вылазки в разных районах города. Стражи порядка мобилизовали на этот случай до 4 тыс. сотрудников.

Во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт, вызвавший резкую критику Запада и гонконгской оппозиции, вступил в силу вечером того же дня. Он нацелен на предотвращение действий, которые угрожают нацбезопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами.

Закон предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение и создание в Гонконге органов безопасности КНР. Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти смогут пресекать деятельность радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района.