СМИ: Мун Чжэ Ин ожидает, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся до выборов в США

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин полагает, что американский лидер Дональд Трамп должен встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном до проведения в ноябре 2020 года президентских выборов в США для возобновления переговоров о достижении мира на Корейском полуострове. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации южнокорейского президента.

По его словам, сотрудники администрации Мун Чжэ Ина довели соответствующую идею до коллег из Белого дома на фоне усиления напряженности в отношениях между Севером и Югом. 16 июня КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне в ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейской неправительственной организацией. Затем Пхеньян фактически отказался от выполнения межкорейского соглашения в военной сфере в приграничных районах.

"Американская сторона знает (о позиции Мун Чжэ Ина - здесь и далее прим. ТАСС) и, насколько мне известно, прилагает усилия (по рассмотрению поступившего предложения)", - заявил неназванный южнокорейский чиновник.

30 июня, как передал южнокорейский телеканал KBS, заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, выступая на телеконференции в Вашингтоне, заявил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Бигэн указал, что целью США остается полная денуклеаризация Корейского полуострова, добавив, что у двух сторон "есть время, чтобы достичь значимого прогресса в этом направлении".

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.