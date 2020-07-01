Токаев поблагодарил Россию за готовность предоставить помощь в борьбе с пандемией

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому руководству за готовность предоставить гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

"Российское правительство приняло решение предоставить гуманитарную помощь Казахстану для борьбы против пандемии коронавируса. Выражаю признательность высшему руководству России за своевременное направление медпрепаратов и лекарств", - написал он в среду на своей странице в Twitter.

Во вторник пресс-служба казахстанского правительства по итогам телефонного разговора премьер-министров двух государств Михаила Мишустина и Аскара Мамина сообщила, что "российская сторона выразила готовность оказания гуманитарной помощи Казахстану в виде медикаментов и тест-систем с расходными материалами, а также направления в Казахстан специалистов по разворачиванию инфекционных госпиталей и вирусологических лабораторий".

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.

На данный момент в стране подтверждены 41 065 случаев инфицирования коронавирусом, 13 614 пациентов выздоровели, 188 человек умерли.