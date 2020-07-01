Посол Германии заявил, что ЕС будет вместе с Россией искать ответы на вызовы пандеми

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Евросоюз надеется вместе с Россией найти ответы на ключевые вопросы современности, включая последствия пандемии. Об этом говорится в обращении посла Германии в Москве Гезы Андреаса фон Гайра по случаю начала председательства ФРГ в Совете ЕС.

Он подчеркнул, что государства "объединенной Европы" должны отвечать сообща на масштабные вопросы будущего, включая проблемы климата и окружающей среды, цифровизации, а также последствия пандемии. "Это также весьма конкретные темы, которыми в ближайшие месяцы будет заниматься Европейский Союз", - сказал дипломат.

"Очень надеюсь, что на тот или иной вопрос мы также найдем совместные с Россией ответы, - продолжил фон Гайр. - Ведь эти вопросы, минуя любые границы, касаются сегодня всех нас. Своей актуальности они не утратят и завтра. Поэтому мы, я в этом убежден, в долгосрочной перспективе вновь будем стремиться к тому, чтобы взаимодействовать более тесно, сколь тесно мы связаны нашей историей".