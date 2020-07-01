У офиса президента Украины произошли стычки шахтеров и полиции

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. В ходе продолжающегося второй день митинга шахтеров у здания офиса президента Украины произошли столкновения между полицией и горняками, когда сотрудники правоохранительных органов попытались забрать палатки протестующих.

"[Полицейские] забрали наши палатки и вывезли. Произошел полнейший беспредел со стороны полиции", - заявил один из шахтеров.

В момент, когда полицейская машина, в багажник которой были погружены палатки, пыталась выехать с улицы, на которой расположен офис главы государства, несколько горняков кинулись вдогонку и пытались помешать проезду автомобиля. Этому противостояли несколько десятков сотрудников правоохранительных органов, в результате чего произошли непродолжительные стычки. По словам одного из горняков, в ходе них ему было повреждено плечо.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады Михаил Волынец, присутствовавший на митинге, сообщил на своей странице в Facebook, что полиция пыталась на него напасть. "Нападение на депутата, на шахтеров, на профсоюзы. Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки", - написал он. При этом Волынец разместил фотографии, на которых видно, как его за обе руки удерживают сотрудники полиции.

Накануне утром около полутысячи работников государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса собрались на акцию протеста сначала у здания парламента Украины, а затем - у офиса президента. Они стучали касками и выдвинули ряд требований. Среди таковых - погашение долгов по заработной плате (1,2 млрд гривен или $45 млн), запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, увольнение и привлечение к уголовной ответственности главы профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого, по заявлению Независимого профсоюза горняков Украины, "привели к искусственному кризису в энергетике". Как отмечал Волынец, акция бессрочная и предполагает оборудование палаточного городка возле офиса президента. Кроме того, добавил он, профсоюзы считают антинародными ряд законодательных инициатив, в частности законопроекты о труде, о профсоюзах и о фонде социального страхования, которые "нарушают права и свободы украинцев и международные нормы".

Днем того же дня представители профсоюза горняков встретились с чиновниками из офиса президента, после чего сообщили, что ожидают переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Шахтеры заявили, что продолжат протестовать до принятия конкретных решений со стороны власти.