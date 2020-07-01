США рассматривают запрос Молдавии о выдаче беглого олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Власти США рассматривают запрос от правоохранительных органов Молдавии об экстрадиции объявленного в розыск бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом заявил американский посол в Кишиневе Дерек Хоган, комментируя выдвинутые против беглого олигарха обвинения в причастности к хищению миллиарда евро из банковской системы страны.

"Пандемия повлияла на правительственные процессы во всех странах, но, насколько я понимаю, уже начат процесс рассмотрения заявления об экстрадиции", - цитирует в среду слова Хогана молдавский телеканал ТV-8. Дипломат добавил, что молдавские власти должны предоставить США все документы и доказательства, подтверждающие причастность Плахотнюка к преступлениям, в совершении которых он подозревается.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон призвал США экстрадировавать Плахотнюка, отметив, что "молдавский народ не поймет", если будут найдены какие-то юридические нюансы для его невыдачи.

Суд Кишинева выдал ордер на арест Плахотнюка после того, как 18 мая генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выдвинул против него новое обвинение в причастности к выводу миллиарда евро из банковской системы страны. В отношении олигарха возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. Как сообщил прокурор, в США отправлен запрос для экстрадиции олигарха.

Плахотнюк бежал в США после смены власти в июне прошлого года и находится в Майами, хотя госсекретарь Майкл Помпео 13 января сообщил, что олигарх и члены его семьи включены в санкционный список страны в связи с причастностью к коррупции. В России против Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел по обвинениям в наркотрафике, отмывании денег, он заочно арестован.