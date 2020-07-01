МИД Сирии расценивает конференцию доноров в Брюсселе как вмешательство во внутренние дела

ТАСС, 1 июля. Итоги международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе свидетельствуют, что США, Евросоюз и их союзники продолжают враждебную политику по отношению к Дамаску и препятствуют послевоенному восстановлению. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном в среду агентством SANA.

"В Дамаске расценивают подобные форумы без участия сирийского правительства как вмешательство во внутренние дела и отвергают решения, которые принимают режимы, поддерживавшие террористов и разрушавшие Сирию", - указывается в документе. В нем отмечается, что сирийцы, которые выстояли в войне с террористическими бандами, "смогут защитить свою национальную экономику в условиях односторонних санкций ЕС и американской блокады".

"Политическое и экономическое давление Запада не поколеблет свободную волю сирийского народа, который самостоятельно определит свое будущее", - подчеркивает МИД.

Четвертая международная донорская конференция по Сирии под эгидой ЕС и ООН состоялась во вторник в онлайн-формате и собрала €6,9 млрд на гуманитарную помощь сирийским беженцам и содействие государствам, на территории которых размещены их лагеря. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем выступлении в Брюсселе подчеркнул, что сообщество "продолжит оказывать максимальное давление на Дамаск, включая санкционное, чтобы заставить сирийский режим вести политический диалог со всеми силами в стране".