Глава делегации ЕС назвал "ритуалом" реакцию Украины на его визиты в Крым

ЯЛТА, 1 июля. /ТАСС/. Реакция властей Украины на визиты в Крым бывшего министра транспорта Франции Тьерри Мариани является "ритуалом", поскольку требования украинского посла не имеют никаких последствий. Об этом заявил в среду журналистам сам Мариани, прибывший на полуостров во главе делегации Европарламента для оценки хода голосования по поправкам к Конституции РФ.

Во вторник в Крым прибыла делегация международных экспертов, в составе которой депутаты Европарламента. Ожидается, что они посетят 11 участковых избирательных комиссий в Ялте и в Симферополе.

"Я, наверное, уже в седьмой раз сюда приезжаю с момента проведения референдума 2014 года. Это никак не изменило мою жизнь. Существует некий ритуал - каждый раз украинский посол требует введения новых санкций. Это ничего не меняет, текст письма готов, только дату каждый раз надо менять", - сказал Мариани.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.