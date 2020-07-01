Генпрокуратура обжаловала решение суда об освобождении под залог экс-президента Армении

ЕРЕВАН, 1 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении представила кассационную жалобу против решения Апелляционного суда страны об освобождении из-под ареста бывшего президента Роберта Кочаряна под залог в 2 млрд драмов ($4 млн). Об этом во вторник сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Обжалование против решения Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна уже представлено в Кассационный суд", - отметили в пресс-службе ведомства.

18 июня Апелляционный суд Армении постановил освободить Кочаряна под залог в размере $4 млн. Выплатить соответствующую сумму ему помогли российские бизнесмены - глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, Сергей Амбарцумян из группы компаний "Монарх", бизнесмен и меценат Геннадий Степанян и АФК "Система", где экс-глава Армении с 2009 года является независимым директором.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.