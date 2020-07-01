Эрдоган: действия Турции, России и Ирана в Сирии станут главным фактором для республики

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Действия Турции, России и Ирана станут определяющим фактором для установления стабильности в Сирии. Такое мнение выразил в среду турецкий президент Тайип Эрдоган на саммите государств - гарантов астанинского процесса по урегулированию в арабской стране, который проходит в формате видеоконференции.

"Мы приложим все возможные усилия для обеспечения стабильности и благосостояния в соседней Сирии. Поскольку мы являемся странами - гарантами астанинского процесса (РФ, Турция и Иран - прим. ТАСС), наши решения и наши действия будут иметь ключевое значение и станут определяющим фактором для стабильности в Сирии", - сказал он.

Эрдоган вновь подтвердил, что "приоритетами для Турции остаются территориальная целостность Сирии и обеспечение режима прекращения огня в этой стране".

В 2017 году Россия, Турция и Иран инициировали процесс мирных переговоров в Астане (ныне - Нур-Султан; к настоящему времени состоялось 14 раундов, последний - в декабре 2019 года), к которым были привлечены правительство арабской республики и делегация сирийской оппозиции. Параллельно астанинскому процессу проходили встречи президентов России, Турции и Ирана, посвященные сирийскому урегулированию. Ранее прошло пять саммитов.

Эти консультации принесли ощутимые результаты в плане стабилизации обстановки в Сирии. В частности, были достигнуты договоренности о создании четырех зон деэскалации - территорий, где прекращены боевые действия между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции, которые присоединились к перемирию.