Власти Бостона решили демонтировать скульптуру Линкольна

ТАСС, 1 июля. Власти города Бостон (штат Массачусетс) приняли решение убрать из центра города памятник в честь 16-го президента США Авраама Линкольна, при котором в стране отменили рабство. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на странице департамента культуры Бостона в Twitter.

"Я полностью поддерживаю решение Бостонской художественной комиссии о демонтаже [памятника эмансипации] и благодарю их за проделанную работу", - приводятся слова мэра города Марти Уолша в заявлении.

Памятник изображает президента США, у чьих ног на коленях стоит освобожденный из рабства темнокожий мужчина. Как говорится в заявлении, статую критиковали с момента ее установки в 1879 году из-за изображения порабощенного человека.

К настоящему моменту остается неизвестным, когда именно власти демонтируют памятник, при этом художественная комиссия города рассматривает возможность перемещения памятника в другое место, где он будет доступен для публики.

Президент США Дональд Трамп подписал 26 июня исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие начали сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу.