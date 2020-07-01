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Лондон назвал закон о нацбезопасности грубым нарушением декларации о передаче Гонконга КНР

Документ представляет собой явное нарушение автономии Гонконга и прямую угрозу свободам его населения, указал глава МИД Великобритании Доминик Рааб

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал принятие в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге явным и грубым нарушением положений Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР.

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"Мы тщательно изучили содержание этого закона после того, как он был опубликован вчера вечером. Он представляет собой явное нарушение автономии Гонконга и прямую угрозу свободам его населения, и таким образом, я боюсь, он явно и грубо нарушает Объединенную декларацию, соглашение, заключенное между Соединенным Королевством и Китаем", - приводит слова Рааба агентство PA.

Он также пообещал позже рассказать о действиях, которые Великобритания предпримет вместе с иностранными партнерами.

Ранее Рааб объявил, что если законопроект о национальной безопасности будет одобрен, обладатели статуса британских подданных, постоянно проживающих в Гонконге, смогут по упрощенной процедуре получить гражданство Великобритании. Сейчас на территории этого специального административного района КНР живут 315 тыс. человек, имеющих паспорт британских подданных за рубежом. Еще почти 3 млн жителей Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году, имеют возможность оформить такой паспорт, который позволяет его обладателям посещать Великобританию без визы и находиться там до полугода. В МИД КНР после этого заявили, что правительство Китая оставляет за собой право принять ответные меры против Лондона в случае упрощения процедуры получения жителями Гонконга гражданства Великобритании.

Теги
ВеликобританияКитайРааб, Доминик
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