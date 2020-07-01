СМИ: аэропорт на Кипре планирует в июле принимать рейсы S7 из Москвы

НИКОСИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт города Пафос планирует в июле принять рейсы из 20 стран, в том числе российской авиакомпании S7. Об этом сообщило в среду Кипрское информационное агентство со ссылкой на собственные источники в компании Hermes Airports, которая является оператором аэропортов в Ларнаке и Пафосе.

По этим данным, планируется, что S7 будет выполнять рейсы из Москвы (она базируется в столичном Домодедово). Конкретные сроки возобновления полетов источники агентства не указывают, при этом Россия пока не входит в число стран, чьих туристов Кипр готов принимать без помещения в карантин.

Ожидается, что в июле аэропорт Пафоса также примет рейсы авиакомпаний Ryanair, Tui Fly Belgium, Easyjet, Jet2.com и ui Airways. Они свяжут курортный город на юго-западе Кипра с аэропортами еще в 19 странах: Армении, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиле, Иордании, Ирландии, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Украине, Чехии и Эстонии.

Рейсы из международного аэропорта Пафоса номинально возобновились 22 июня после трехмесячной паузы из-за коронавируса. Однако в реальности активность наблюдается только с 1 июля - после полудня в аэропорт прибыли самолеты Ryanair из Познаня, Ливерпуля и Тель-Авива.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила сделать крупнейший кипрский аэропорт в Ларнаке одним из мест своего базирования. С 1 июля эта авиакомпания приступила к активным полетам из Ларнаки в города Болгарии, Греции, Дании и Польши.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.