Помощник Трампа допустил "жесткие меры", если бы утверждения о РФ и талибах подтвердились

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял бы жесткие меры, если бы утверждения о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих подтвердились, однако из-за утечки этих данных в СМИ власти теперь могут никогда не узнать правду. Об этом заявил в среду журналистам помощник главы государства по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Это важные утверждения. И если они подтвердятся, я могу гарантировать, что президент принял бы жесткие меры. Мы несколько месяцев работали над вариантами действий для президента на случай, если эти неподтвержденные свидетельства оказались бы правдой. Теперь же может оказаться невозможным докопаться до сути вещей, потому что какие-то чиновники где-то решили устроить утечку этих свидетельств до того, как у нас появилась возможность понять, что к чему, и теперь мы можем никогда не узнать правду", - сказал он.

Сам Трамп, в свою очередь, в среду напомнил в Twitter, что Пентагон не нашел никаких фактов, подтверждающих информацию о вознаграждениях для талибов. "Неужели люди до сих пор не понимают, что все это - целенаправленная фальсификация лживых СМИ, которая была начата для того, чтобы навредить мне и Республиканской партии?" - задался вопросом президент США. "До меня не доводили эту информацию, потому что никакие данные, которыми они могли располагать, не дотягивали до этого уровня (в плане достоверности информации - прим. ТАСС)", - добавил глава Белого дома. Он вновь предположил, что "секретного источника" газеты The New York Times, первой опубликовавшей эти данные, "возможно, вообще не существует". Он призвал издание раскрыть источник этой информации.

О'Брайен ранее в распространенном письменном заявлении подчеркивал, что утверждения о РФ и талибах не были подтверждены американским разведывательным сообществом. Официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в понедельник вечером тоже отметил, что нет подтверждающих фактов для признания достоверными нынешних обвинений в адрес России.

Позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД РФ в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".