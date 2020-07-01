Суд Киева объявил перерыв до 8 июля в избрании меры пресечения для Порошенко

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко в виде личного обязательства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Соответствующее решение в среду огласил судья Сергей Вовк.

"В деле объявляется перерыв до 11:00 8 июля", - сказал он.

Свое решение судья пояснил необходимостью обеспечить вызов в суд в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении Порошенко обвинения о незаконном назначении Семочко заместителем главы СВР в Государственном бюро расследований (ГБР).

В среду прокуратура требовала в суде избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля. Это значит, что экс-глава государства должен явиться по каждому требованию к следователям и в суд, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими участниками дела, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт.

Прокуроры, обосновывая обвинение, отметили, что в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении на должность Семочко без согласования этого решения с Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), что предусмотрено украинским законом. По версии следствия, бывший президент нарушил процедуру, чтобы назначить на эту должность своего человека до выборов. Кроме того, он склонил главу СВР Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий путем назначения своим заместителем Семочко. В результате действий Порошенко, добавили прокуроры, Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну, а государству был нанесен ущерб в размере 557 тысяч гривен (около $20 тыс.).

На заседании в среду адвокаты Порошенко заявили отвод группе прокуроров, однако суд отклонил это ходатайство. Слушания сопровождалось митингом под зданием суда в поддержку бывшего президента, участники которого требовали "прекратить политические репрессии". Обвинение Порошенко по данному делу было предъявлено 10 июня, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.