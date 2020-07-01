Помпео: США не согласны на краткосрочное оружейное эмбарго в отношении Тегерана

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не согласны с предложением ввести краткосрочное оружейное эмбарго в отношении Ирана в рамках Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в среду госсекретарь Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

"Прежде всего, наша цель - не ограничивать оружейное эмбарго на короткий период времени. Мы именно так и пришли к нынешнему беспорядку [в ситуации с Ираном]", - считает глава американской дипломатии. По его версии, эмбарго на поставку вооружений должно быть снято, когда Иран начнет "вести себя как нормальная страна" в вопросе покупки оружия. "Данный вопрос не связан со сроками, а с выполнением условий, - пояснил руководитель американского внешнеполитического ведомства. - Наша цель состоит в том, чтобы отменить эмбарго на поставки оружия после выполнения определенных условий. Отменять его, когда настанет определенный срок, значит попасть в ту же ловушку, что и предыдущая администрация [44-го президента Барака Обамы]".

Помпео заметил, что "готов бы сделать это и завтра", но Иран не выполнил ряд условий. Он пояснил, что отмена эмбарго "нецелесообразна до тех пор, пока мир не сможет быть уверен", что Иран "не будет использовать системы вооружений или деньги, поступающие от продажи систем вооружений, в злонамеренных целях".

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

По версии Помпео, у США якобы есть право в одностороннем порядке ввести связанные с оружейным эмбарго санкции СБ ООН, несмотря на выход из СВПД.

Резолюция МАГАТЭ

Госсекретарь также прокомментировал принятие в июне Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюции "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. "Иран продолжает отказывать МАГАТЭ в доступе. Это никак не связано с СВПД. Это связано с ДНЯО (Договором о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС)", - считает Помпео. Он напомнил, что Иран согласился соблюдать ДНЯО.

"Мы надеемся, что мир увидит, что это риск для всего режима нераспространения. <...> Мы надеемся, что Иран передумает", - заключил госсекретарь.

Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ и Иран к урегулированию этой проблемы, которая может быть усугублена из-за резолюции. Постпредство КНР при международных организациях в Вене предупредило о крупных последствиях для будущего СВПД. Постпред Ирана Казем Гариб Абади отверг резолюцию и предупредил об ответных действиях.

Как пояснял иранский постпред, тема двух объектов относится к предположениям 17-летней давности и была закрыта на СУ МАГАТЭ в 2015 году. В ходе технических брифингов также было указано, что эти объекты представляют собой ферму и пустыню.