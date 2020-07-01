{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон полагает, что РФ поддерживает мирный процесс в Афганистане ради вывода войск США

В Минобороны США также подтвердили, что численность американских военнослужащих в Афганистане сократили до 8,6 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Власти РФ взаимодействовали с Кабулом и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы усилить свое влияние в Афганистане, а также ускорить вывод американских войск из этой страны. Такое утверждение содержится в распространенном в среду докладе Пентагона.

На эту тему
Талибам помощь России не нужна. Что стоит за скандальной публикацией New York Times

Документ под названием "Укрепление безопасности и стабильности в Афганистане" был подготовлен оборонным ведомством для Конгресса США. В докладе охвачен период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года.

"Россия, скорее всего, продолжает поддерживать усилия США и талибов по урегулированию в надежде на то, что урегулирование предотвратит долгосрочное американское военное присутствие. По состоянию на февраль российское правительство работало с центральным правительством [Афганистана], региональными странами и "Талибаном", чтобы усилить влияние в Афганистане, ускорить вывод американских войск и решить проблемы, связанные с безопасностью, которые могут возникнуть в связи с выводом [американских военнослужащих]", - утверждается в документе.

В докладе Пентагон также подтвердил, что к настоящему моменту численность американских военнослужащих в Афганистане была сокращена до 8,6 тыс. человек, что было предусмотрено февральским мирным соглашением с "Талибаном"."Первый этап вывода [войск] - сокращение до 8,6 тыс. к июлю 2020 года - завершен", - сказано в документе.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Теги
АфганистанСШАРоссия
Пандемия коронавируса нового типа
СБ ООН после трехмесячных переговоров принял резолюцию по коронавирусу
Целью резолюции стала поддержка призыва генерального секретаря ООН "к всеобщему и незамедлительному прекращению огня во всех конфликтах, находящихся на рассмотрении" Совбеза
Читать полностью