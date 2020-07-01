Пентагон полагает, что РФ поддерживает мирный процесс в Афганистане ради вывода войск США

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Власти РФ взаимодействовали с Кабулом и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы усилить свое влияние в Афганистане, а также ускорить вывод американских войск из этой страны. Такое утверждение содержится в распространенном в среду докладе Пентагона.

Документ под названием "Укрепление безопасности и стабильности в Афганистане" был подготовлен оборонным ведомством для Конгресса США. В докладе охвачен период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года.

"Россия, скорее всего, продолжает поддерживать усилия США и талибов по урегулированию в надежде на то, что урегулирование предотвратит долгосрочное американское военное присутствие. По состоянию на февраль российское правительство работало с центральным правительством [Афганистана], региональными странами и "Талибаном", чтобы усилить влияние в Афганистане, ускорить вывод американских войск и решить проблемы, связанные с безопасностью, которые могут возникнуть в связи с выводом [американских военнослужащих]", - утверждается в документе.

В докладе Пентагон также подтвердил, что к настоящему моменту численность американских военнослужащих в Афганистане была сокращена до 8,6 тыс. человек, что было предусмотрено февральским мирным соглашением с "Талибаном"."Первый этап вывода [войск] - сокращение до 8,6 тыс. к июлю 2020 года - завершен", - сказано в документе.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.