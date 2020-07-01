Посла Венесуэлы вызвали в МИД Испании на фоне высылки главы дипмиссии ЕС из республики

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Посол Венесуэлы в Мадриде Марио Исэа был вызван в МИД Испании после решения Каракаса выслать из страны главу диппредставительства ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в испанском министерстве.

По его информации, госсекретарь по иностранным делам Кристина "Гальач провела вчера очную встречу с послом Венесуэлы". По данным агентства Europa Press, власти Испании осудили решение Каракаса выслать главу дипмиссии ЕС из республики.

В понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы приняло решение выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес венесуэльских парламентариев в санкционный список. Мадуро обвинил ЕС в продолжении неоколониальной политики и преследованиях Венесуэлы.

Ранее в понедельник Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и "подрыв демократии" в этой стране. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке.