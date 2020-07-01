ВОЗ выясняет, действительно ли США выкупили все запасы "Ремдесивира"

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о сообщениях о том, что США выкупили практически все запасы используемого для борьбы с коронавирусом препарата "Ремдесивир" и пытается выяснить, соответствует ли действительности эта информация. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ", - отметил он. Организация, подчеркнул Райан, пытается выяснить, соответствует ли информация действительности.
"Мы хотим быть уверены в том, чтобы все имели доступ к необходимому лечению, которое может спасать жизни", - обратил внимание региональный директор.