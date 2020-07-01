ВОЗ выясняет, действительно ли США выкупили все запасы "Ремдесивира"

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о сообщениях о том, что США выкупили практически все запасы используемого для борьбы с коронавирусом препарата "Ремдесивир" и пытается выяснить, соответствует ли действительности эта информация. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.