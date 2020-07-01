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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ выясняет, действительно ли США выкупили все запасы "Ремдесивира"

Все должны иметь доступ к необходимому лечению, которое может спасать жизни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о сообщениях о том, что США выкупили практически все запасы используемого для борьбы с коронавирусом препарата "Ремдесивир" и пытается выяснить, соответствует ли действительности эта информация. Об этом заявил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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"Мы осведомлены о сообщениях в СМИ", - отметил он. Организация, подчеркнул Райан, пытается выяснить, соответствует ли информация действительности.

"Мы хотим быть уверены в том, чтобы все имели доступ к необходимому лечению, которое может спасать жизни", - обратил внимание региональный директор.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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