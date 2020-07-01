Помпео: многие проблемы в отношениях с Россией Трампу достались от администрации Обамы

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа вынуждена была решать многие проблемы в отношениях с Россией, доставшиеся ей от предыдущей администрации Барака Обамы. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Очень бы хотелось, чтобы нам не приходилось так много подчищать за предыдущей администрацией", - сказал он.

По словам госсекретаря, администрация Обамы "позволила России занять прочные позиции в Сирии, добиться невероятных успехов". Помпео утверждал также, что Москва "вмешалась в выборы в Соединенных Штатах Америки, когда за этим должна была следить предыдущая администрация".

"Нам пришлось многое подчищать, президент Трамп серьезно относился к тому, чтобы ответить на это так, чтобы защитить Америку и обеспечить ее безопасность", - утверждал он.

Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки президента Башара Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем. Однако политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа - прежде всего со стороны Саудовской Аравии, Катара, США и ряда стран ЕС - способствовала эскалации конфликта. Вооруженное противостояние продолжается уже девять лет. За это время, по данным ООН, в стране погибли более 400 тыс. человек и около 5,6 млн стали беженцами (до начала войны население Сирии насчитывало 22 млн).

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. При этом Мюллер утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.