Генпрокуратура Белоруссии подтвердила законность задержания Бабарико

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии считает законным задержание претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, размещенном в среду на его сайте.

"В генеральную прокуратуру поступили многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В. Д., который является участником уголовного процесса. Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года", - отмечается в сообщении.

В генпрокуратуре пояснили, что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Белоруссии, действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы как участниками уголовного процесса, так и иными физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

Как сообщил адвокат задержанного Дмитрий Лаевский, защита обжаловала решение суда Центрального района белорусской столицы в Минском городском суде.

11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). 18 июня КГК сообщил, что Бабарико, возглавлявший в течение 20 лет Белгазпромбанк, задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. Генеральный прокурор Белоруссии также возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.