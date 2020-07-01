Помпео: США обсуждали с Россией способы сократить риск нападений талибов на военнослужащих

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Вашингтон обсуждал с Москвой в рамках плана мирного урегулирования в Афганистане способы сократить риск нападений боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на американских военнослужащих в этой стране. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов госсекретарь США Майкл Помпео.

"Кстати говоря, в качестве составной части этого (плана мирного урегулирования в Афганистане - прим. ТАСС) мы разговаривали с Россией по поводу того, как мы можем сократить риск насилия со стороны талибов по отношению к американцам, которые присутствуют в Афганистане", - сказал он.

"Мы воспринимали - и президент тоже воспринимал - невероятно серьезно угрозы для наших войск в Афганистане", - отметил госсекретарь. Помпео подчеркнул при этом, что если бы угроза со стороны Москвы была реальной, то Вашингтон уже предпринял бы соответствующие ответные меры.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twittwe, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.