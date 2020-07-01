Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления. Об этом сообщила в среду пресс-служба НБУ.

"Сегодня председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины". "Это делает невозможным эффективное выполнение возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами, - пояснил он. - Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка на Украине".

Вопрос увольнения Смолия возможно будет рассмотрен 2 июля на заседании профильного комитета Верховной рады, а в пятницу он будет вынесен в сессионный зал парламента. Во время рассмотрения отставки в Раде Смолий предоставит отчет о проделанной работе за два года и ответит на вопросы депутатов. До назначения нового руководителя Нацбанка, функции главы регулятора будет исполнять первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но фактически возглавил его годом ранее после ухода Валерии Гонтаревой.