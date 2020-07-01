В Минске задержали помощницу Бабарико

МИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали члена инициативной группы претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая более 20 лет проработала в Белгазпромбанке. Об этом сообщил в среду предвыборный штаб Бабарико в своем Telegram-канале.

"По нашей информации, сегодня (в среду - прим. ТАСС) вечером Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Виктора [Бабарико], работавшая с ним в Белгазпромбанке более 20 лет, была задержана ДФР (департамент финансовых расследований Комитета госконтроля - прим. ТАСС), а затем доставлена в СИЗО КГБ", - отмечается в сообщении.

Представители штаба заявили, что "при первой возможности адвокаты приступят к защите" Елены Карагачевой.

11 июня департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). 18 июня КГК сообщил, что Бабарико, возглавлявший в течение 20 лет Белгазпромбанк, задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. Генеральный прокурор Белоруссии также возбудил уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.