Трамп назвал вымыслом утверждения The New York Times о России и талибах

"Прежде всего, я не слышал о таком, мы никогда об этом не слышали. Потому что разведка не считала это достойным этого уровня", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, какая реакция последовала бы от Вашингтона, если бы слухи о предполагаемых действиях России в Афганистане оказались правдой. Он указал, что разведывательное сообщество представляет на его рассмотрение большое количество информации. "И я уверен, что не вижу множества того, что, по их мнению, не заслуживает внимания, а это не заслуживало внимания", - подчеркнул глава Белого дома.

"Из того, что я слышу, а я слышу достаточно хорошо, сотрудники разведки, многие из них, вообще не верили в то, что это имело место. Я думаю, что это вымысел, вымысел газет и демократов", - указал Трамп. "Если бы это происходило, русские бы слышали об этом, кто-либо другой, кто был вовлечен, слышал бы об этом", - отметил он.