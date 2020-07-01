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Трамп назвал вымыслом утверждения The New York Times о России и талибах

Это "вымысел газет и демократов", указал президент США

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал вымыслом приписываемые Москве попытки предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Соответствующее заявление глава американской администрации сделал в интервью телеканалу Fox Business.

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"Прежде всего, я не слышал о таком, мы никогда об этом не слышали. Потому что разведка не считала это достойным этого уровня", - сказал он в ответ на вопрос ведущего о том, какая реакция последовала бы от Вашингтона, если бы слухи о предполагаемых действиях России в Афганистане оказались правдой. Он указал, что разведывательное сообщество представляет на его рассмотрение большое количество информации. "И я уверен, что не вижу множества того, что, по их мнению, не заслуживает внимания, а это не заслуживало внимания", - подчеркнул глава Белого дома.

"Из того, что я слышу, а я слышу достаточно хорошо, сотрудники разведки, многие из них, вообще не верили в то, что это имело место. Я думаю, что это вымысел, вымысел газет и демократов", - указал Трамп. "Если бы это происходило, русские бы слышали об этом, кто-либо другой, кто был вовлечен, слышал бы об этом", - отметил он.

Теги
АфганистанСШАРоссияТрамп, Дональд
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